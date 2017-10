O que é importante saber antes de adotar um pet

Adotar um animalzinho de estimação é um ato de muito amor, mas de muita responsabilidade também - Divulgação

Adotar um animalzinho de estimação é um ato de muito amor, mas de muita responsabilidade também. É importante ressaltar que o pet requer cuidados, principalmente na adaptação ao novo lar e que o tutor terá gastos com alimentação, vacinas e também com eventuais problemas de saúde que o mascote venha ter ao longo dos anos. "Muitos tomam a decisão de forma precipitada, sem analisar que a chegada desse novo membro a família traz mudanças na rotina e no bolso", diz Jorge Morais, veterinário e fundador da rede Animal Place.

O especialista explica que quando optamos pela adoção de um animal de estimação temos que ter em mente que também estamos nos responsabilizando pelos cuidados ao longo de toda vida, ou seja, por aproximadamente 15 anos. "Não dá para descartar um pet quando não o queremos mais", complementa. E, para evitar problemas futuros, alguns pontos devem ser levados em consideração antes da decisão. "Filhotes, por exemplo, precisam de mais paciência para educar e o novo dono deve estar preparados para isso. Outra dica importante é conhecer melhor o temperamento do animal para saber se ele vai se adaptar a rotina da nova família, já que alguns são mais enérgicos que outros", ensina.

Feitas as devidas observações, o veterinário finaliza. "Apoiamos e estimulamos a adoção. Não se compra um amor incondicional. Adotar é tudo de bom e ajuda a minimizar o problema social e sanitário de abandono de pets, mas o novo tutor deve estar preparado para cuidar e amar durante todo o tempo de vida, na saúde e na doença, exatamente como em um casamento".

