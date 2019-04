O que é a Staphylococcus aureus, bactéria que levou à morte do neto de Lula

A Staphylococcus aureus, bactéria muito presente na população saudável, originou infecção generalizada que levou à morte do menino Arthur Araújo Lula da Silva, de 7 anos, neto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A informação foi revelada pelo jornal Folha de S.Paulo e confirmada ao jornal O Estado de S. Paulo pelo Instituto Lula.

Inicialmente, o Hospital Bartira, onde estava internado Arthur, informou que o menino morreu por um tipo de meningite. Resultados de exames realizados pelo Instituto Adolfo Lutz, no entanto descartaram meningite, meningite meningocócica e meningococcemia.

De acordo com Jorge Sampaio, médico patologista clínico, responsável pela microbiologia do Laboratório Fleury, cerca de 30% da população saudável abriga a bactéria Staphylococcus aureus. Essa bactéria pode estar presente no nariz, na axila ena região da virilha, entre outros locais do corpo.

"Normalmente a bactéria Staphylococcus aureus só causa doença quando tem alguma porta de entrada no organismo como uma lesão cutânea ou o sistema imunológico deficiente. O exemplo mais comum de proliferação da bactéria é a furunculose", explica Sampaio.

"Não adianta ficar apavorado porque a bactéria é amplamente disseminada na população e não temos uma vacina específica para contê-la. A melhor maneira de evitar a contaminação é manter os procedimentos básicos de higiene, como lavar as mãos ", orienta Sampaio.

As infecções agudas causadas pela bactéria podem se disseminar no organismo causando episódios mais graves, como pneumonia, endocardite, pericardite e meningite. Confira perguntas e respostas sobre a bactéria:

O que é Staphylococcus aureus?

É uma bactéria considerada oportunista muito comum em humanos e animais.

Como é feito o diagnóstico?

O diagnóstico é baseado na aparência da pele ou através de exames de cultura que identificam a bactéria.

Como se transmite a bactéria Staphylococcus aureus?

A bactéria é transmitida através do contato com uma pessoa infectada ou por exposição a um objeto que uma pessoa infectada encostou, como por exemplo teclado de um computador, telefone etc.

Como evitar o contágio?

Procedimentos básicos de higiene evitam a transmissão da bactéria. Lavar as mãos sempre que possível ou utilizar álcool gel para desinfectar a região.

Como é feito o tratamento para eliminar a Staphylococcus aureus?

No Brasil, a eliminação da bactéria em quadros graves é feita com uso de antibiótico injetável Oxacilina.

Quando é necessário eliminar a bactéria?

Segundo Jorge Sampaio, a eliminação da bactéria está indicada para alguns casos bem específicos. "Por exemplo, se a pessoa vai fazer uma cirurgia cardíaca ou ortopédica e está colonizada por essa bactéria no nariz, a chance dela ter uma infecção pós cirurgia é grande. Nesse caso é indicado a erradicação da colonização da bactéria para evitar infecções durante o pós operatório", explica Sampaio.