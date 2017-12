O que abre e o que fecha em São Paulo no feriado de réveillon

Durante a noite de Réveillon, para garantir a segurança dos usuários, o contingente de funcionários será reforçado nas estações mais próximas ao evento - Divulgação

Os moradores da cidade de São Paulo que não forem viajar no réveillon devem ficar atentos ao horário de funcionamento de diversos serviços. Alguns deles, a exemplo das agências bancárias, só reabrem na terça-feira, 2, o primeiro dia útil de 2018. Outros terão horários especiais.

Os hospitais, prontos-socorros e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) funcionarão o dia todo, ininterruptamente.

As AMAs 12 horas funcionarão normalmente no dia 1º de janeiro, assim como as AMAs/UBS Integradas, que atendem das 7h às 19h. Já as AMAs Especialidades, UBS Integrais e unidades da Rede Hora Certa fecham no dia 1º, do mesmo modo que os Ambulatórios de Especialidades e UBS.

Os parques administrados pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente (SVMA) terão horários diferenciados de funcionamento. Os 23 parques municipais que tiveram a visitação suspensa por tempo indeterminado por precaução, após primatas apresentarem o vírus da febre amarela, permanecerão fechados.

Já os mercados e sacolões da cidade de São Paulo terão horário de atendimento alterado no período de Ano Novo.

Os ecopontos funcionam de segunda a sábado das 6h às 22h e aos domingos e feriados das 6h às 18h.

As Unidades Educacionais e os Centros Educacionais Unificados (CEUs) fecham durante o feriado de Ano Novo (31/12 e 1º/01).

As duas unidades do Hospital Veterinário das zonas Norte e Leste não funcionarão nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro.

O rodízio municipal de veículos estará suspenso para os carros de passeio até o dia 12 de janeiro e será retomado na segunda-feira, 15 de janeiro de 2018. Nesse período, continuam valendo normalmente o rodízio de placas para veículos pesados (caminhões) e as demais restrições: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

Os postos de venda e atendimento da SPTrans nos terminais de ônibus e também no Expresso Tiradentes irão funcionar normalmente. Já os demais postos de venda e atendimento, incluindo o Posto Central (na Rua XV de Novembro, 268), e os postos de atendimento a idosos e deficientes estarão fechados.

O Poupatempo, Detran e Procon não funcionarão até segunda-feira, 1º, enquanto os Correios fecharão apenas no primeiro dia do ano.

CPTM

Na madrugada da virada do ano, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) manterá a circulação de trens para atender aos usuários que vão participar da festa na avenida Paulista.

As estações das linhas 7-Rubi (Luz- Francisco Morato), 8-Diamante (Júlio Prestes - Itapevi), 9-Esmeralda (Osasco - Grajaú), 10-Turquesa (Brás - Rio Grande da Serra), 11-Coral (Luz - Estudantes) e 12-Safira (Brás - Calmon Viana) estarão abertas para embarque e desembarque até 1h do dia 1º de janeiro.

Após a 1h, todas as estações continuarão abertas para o desembarque. O embarque somente poderá ser feito por meio de transferência com o Metrô nas estações Luz, Brás, Tatuapé, Corinthians-Itaquera, Pinheiros, Santo Amaro, Palmeiras-Barra Funda e Tamanduateí. Entre 1h e 4h, o intervalo médio entre as composições será de 15 minutos.

Metrô. Quem pretende comemorar a chegada de 2018 no "réveillon da Paulista", o Metrô preparou um esquema especial de operação.

Nas linhas 1-Azul (Jabaquara-Tucuruvi), 2-Verde (Vila Prudente-Vila Madalena), exceto estação Consolação, e 3-Vermelha (Corinthians/Itaquera - Palmeiras/Barra Funda) o embarque poderá ser realizado até às 2h. Após esse horário, quem estiver na avenida Paulista, poderá utilizar as estações Paraíso, que integra as linhas 1-Azul e 2-Verde, Trianon/Masp e Brigadeiro, da Linha 2-Verde, e a estação Paulista, da Linha 4- Amarela, para embarcar. As demais estações nessas linhas continuarão em operação, mas somente para desembarque.

Nas linhas 5-Lilás (Capão Redondo - Brooklin) e 4-Amarela (Butantã-Luz), que é operada pela concessionária ViaQuatro, com exceção da estação Paulista que terá funcionamento ininterrupto, todas as demais estações permanecem abertas para embarque e desembarque até 1h.

Após esse horário, as estações ficarão abertas, no entanto, somente para desembarque também. Já na Linha 15-Prata, o horário de operação das estações Oratório e Vila Prudente não será alterado na virada do ano e ambas fecham no horário habitual, à meia-noite, reabrindo às 4h40 do dia 1º.

Quem normalmente utiliza a estação Consolação deve ficar atento às mudanças programadas no último dia do ano. Por questões de segurança, devido a proximidade ao local da festa na Paulista, todos os acessos à esta estação serão fechados às 18 horas do dia 31 e reabrirão somente no dia 1º.

O acesso às plataformas desta estação só será possível a quem embarcar na estação Paulista, da Linha 4-Amarela, e realizar transferência gratuita para a Linha 2-Verde. A medida será informada aos usuários por meio de cartazes, mensagens sonoras nas estações e nos trens e nas redes sociais oficiais do Metrô.

Durante a noite de Réveillon, para garantir a segurança dos usuários, o contingente de funcionários será reforçado nas estações mais próximas ao evento.