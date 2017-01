O poder do coco - Conheça as maravilhas da fruta tropical que é a cara do verão

Por ter um alto poder de hidratação, a água do coco pode ser usada para hidratar o corpo e os fios / Divulgação

O coco é uma das frutas mais saudáveis do mundo, além de ser um alimento muito nutritivo e encontrado em abundância na região nordeste. No verão podemos encontrá-lo com muita facilidade, e graças a sua versatilidade, poderá ser aproveitado de várias formas, inclusive como cosmético natural.

Além da conhecida quantidade de vitaminas e minerais, o fruto tem uma combinação de ácidos graxos que traz muitos benefícios importantes para nossa saúde. Por ter um alto poder de hidratação, a água do coco pode ser usada para hidratar o corpo e os fios. Da mesma forma é com o óleo de coco, que pode ser usado na cozinha para fritar e finalizar pratos, e também na cabeleira, como uma nutrição profunda.

Água de coco

“A água de coco além de ser usada para beber se reidratando no sol, pode ser espirrada nos fios”, afirma o representante da Vitiss Cosméticos, Gilberto Miranda. Para utilizá-la, basta colocar a água em um borrifador e espirrar nos cabelos após o mergulho no mar ou na piscina. “O líquido traz brilho, maciez e hidratação sem pesar nos fios. A dica é deixar agir por 15 minutos e depois enxaguar”. Outra opção é após a sua hidratação semanal, finalizar o último enxágüe com a água de coco e depois aplicar o leave-in.

Óleo de coco

Já o óleo de coco ficou mais conhecido no último ano, quando seus benefícios foram muito falado. A forma de utilização são duas: cozinha e beleza. “Por ser um produto natural é bastante saudável, e quando são comercializados prensados à frio conseguem manter todos os nutrientes presentes na fruta”, afirma Miranda. O modo de usar é simples: “aplique o óleo de coco no cabelo, que por ser natural, ao massagear na raiz, tem função antibacteriana e fungicida". O ideal é que deixe agir por algumas horas após a aplicação.O ingrediente é rico em vitamina E, K e ferro, que dá brilho e alinha os fios.

Outra maneira é utilizar como um pré-shampoo, aplicando o óleo nas pontas e deixando-o agir por 2 horas e depois lavá-lo normalmente. O produto também pode ser usado em uma pequena quantidade para potencializar a hidratação, “Caso não queira correr o risco de pesar os fios, no mercado existem produtos que já possuem o ativo na fórmula, como por exemplo, a linha Monoi Tahiti da Vitiss Cosméticos, enriquecida com óleo de coco e já tem a quantidade correta do ativo na fórmula”, finaliza.

A fruta

A polpa do coco é repleta de flavonóides, nutrientes que combatem doenças cardíacas, evitam formação de tumores, têm ação antibacteriana, antiviral e anti-inflamatória, além de estimular a produção de enzimas que melhorar imunidade, combatendo até mesmo substâncias cancerígenas. O coco também é rico em carboidratos que ajudam a repor energia perdida. Já o açúcar da fruta possui um baixo índice glicêmico, menor do que o mel, sendo um ótimo substituto para o açúcar branco. Na lista ainda tem o leite de coco, que pode ser usado no café e é uma bebida vegana pois é de origem vegetal.

