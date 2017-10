O perfume certo para cada ocasião

O cheiro é uma das características mais marcantes de uma pessoa e funciona como uma assinatura pessoal que reflete o estado de espírito - Divulgação

Aplicar um perfume envolve um ritual de beleza, cuidado e autoestima. “Mais do que exalar um aroma agradável, a fragrância traduz a personalidade de cada um. O cheiro é uma das características mais marcantes de uma pessoa e funciona como uma assinatura pessoal que reflete o estado de espírito”, explica Veronica Kato, perfumista exclusiva da Natura. Além de refletir a sua personalidade e o seu estilo, a escolha de um perfume “ideal” também passa pela ocasião em que ele será utilizado: fragrâncias mais encorpadas e marcantes tendem a combinar com ocasiões e eventos especiais. Já os aromas mais alegres e fresquinhos caem bem para o dia a dia. Conheça a seguir as sugestões de perfumaria masculina e feminina Natura para cada situação:

Para ocasiões especiais

Deo Parfum K

Traz um elegante contraste em sua composição graças à mistura de nove matérias primas naturais, de altíssima qualidade, conhecidas como OrPur ou “Ouro Puro”, resultando em uma fragrância multifacetada e única. O mapa olfativo é composto por notas aquosas, de noz moscada e folhas verdes na saída, pimenta preta, alecrim e lavanda no corpo e acordes de musk e complexo de âmbar no fundo.“Somente Kaiak, pioneiro no desenvolvimento do caminho olfativo preferido dos brasileiros, poderia trazer esta fragrância inédita que contrasta a intensidade das notas amadeiradas com um aromático moderno. K é para homens que buscam sofisticação e durabilidade das fragrâncias mais intensas, sem abrir mão do frescor”, diz Veronica Kato, perfumista da Natura, sobre a primeira fragrância de caminho olfativo aromático intenso, perfeito para ocasiões especiais.

Luna Floral Feminino

“As flores ícones de Luna, jasmim e rosa, ganham destaque: são duas espécies de cada reunidas de forma única e encantadora. A flor do mel, por sua vez, completa esse bouquet floral que compõe o coração do perfume. A fragrância é como uma extensão da personalidade dessa mulher que está sempre esbanjando sua sensualidade à flor da pele”, diz Veronica Kato. Além das flores, as notas de frutas vermelhas e pimenta rosa na saída e uma combinação sensual de patchouli com cassis e framboesa ao fundo transformam Luna Floral em um ícone da primavera e de todas as estações.

Para o dia a dia

Loucuras de Humor

Irreverente como as demais fragrâncias da linha Humor, Loucuras de Humor apresenta uma nova fruta para o portfólio: a exótica lichia, que traz frescor e intensidade. Ao longo do dia, a fragrância ainda garante um delicado rastro adocicado – devido à combinação de flores, frutos e especiarias. “Loucuras de Humor é o resultado de uma exótica combinação entre a suculenta lichia, pétalas de jasmim, toques de pimenta rosa e cremosos fundos de cedro e vanila. Para finalizar, um toque de pimenta rosa. Uma composição inusitada, enriquecida com ingredientes naturais inéditos brasileiros, para despertar as melhores experiências com humor”, diz Veronica Kato.

Desodorante Colônia Natura Homem

Perfeito para homens que gostam de perfumes refrescantes. A combinação de notas de gengibre, pimenta rosa e noz-moscada é marcante na medida. Ficou no trabalho até tarde e vai sair em seguida? Bom momento para dar um refresh no perfume sem pesar.