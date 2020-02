O MS no Campo desta semana destaca que MS pode ter mais uma safra recorde de soja com quase 10 milhões de toneladas

Divulgação

Campo Grande (MS) – O MS no Campo desta semana destaca entre outros assuntos que A produção de soja em Mato Grosso do Sul deve crescer 12,5% na safra 2019/2020 em relação à safra passada, alcançando 9,9 milhões de toneladas. Apesar do atraso no plantio devido a estiagem, que já impacta a colheita, esta deve ser a maior safra de soja que o Estado já teve.

Na entrevista com o Secretário da Semagro Jaime Verruck, vamos saber quais os fatores que vêm contribuindo para esse aumento na produtividade.

O secretário traz ainda detalhes sobre a expedição que trouxe embaixadores asiáticos à Mato Grosso do Sul. Além de conhecer o projeto da rota bioceânica, os embaixadores também visitaram propriedades rurais que mostram um pouco do potencial produtivo do Estado, e ainda dos modelos agrícola e pecuário aqui adotados.

O programa destaca ainda que a ministra da Agricultura Tereza Cristina continua defendendo a importância da Medida Provisória da Regularização Fundiária. Segundo ela, a MP trará mais modernização e confiabilidade ao processo.

Semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras de frequência FM, com alcance nos 79 municípios, o MS no Campo também é disponibilizado para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, Portal MS.

A produção e apresentação são da jornalista Katiuscia Fernandes, edição de Fernando Blank e reportagens de Bruno Chaves, Karla Tatiane e Paulo Yafusso. O MS no Campo conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Semagro. Ouça agora.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues