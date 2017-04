O Grande Leilão Internacional de Veículos Antigos acontecerá em junho

Uma grande oportunidade para colecionadores e entusiastas. O Grande Leilão de Veículos Antigos acontecerá em Vinhedo –SP, no dia 16 de junho, às 18h, durante o XXII Encontro Paulista de Autos Antigos. Organizado pela Talladega Motors, com o objetivo de trazer essa modalidade com mais força para o Brasil, o leilão será internacional. Com o mercado do segmento aquecido, é uma grande oportunidade para colecionadores de todo país.

Muito comum no exterior, o leilão chamou atenção da Europa que possuí uma cultura antigomobilista mais antiga comparada ao Brasil. “Nós daremos todo suporte caso o veículo participante seja vendido para fora. Os modelos de carros exclusivamente produzidos no Brasil recebem uma atenção especial e admiração por colecionadores e entusiastas europeus e isso só movimenta e valoriza ainda mais o antigomobilismo nacional”, explica o idealizador do leilão e proprietário da Talladega Motors, José Paulo Parra.

Resgate histórico

As inscrições para o Leilão já começaram e vão até 30 de maio. Os interessados devem ficar atentos a esse prazo. Poderão se inscrever veículos até 1987 e a participação será na modalidade presencial e online. Para se inscrever é só mandar um e-mail para o endereço [email protected] ou entrar em contato através do telefone 16 – 99135.2203.

As raridades vão além do mercado e é um importante resgate cultural, na qual, preserva a história antigomobilista. “Somou-se a opção de rentabilidade financeira como investimento, o prazer de ter um auto antigo na garagem e a conservação da memória histórica do antigomobilismo”, completa José Paulo Parra.

O XXII Encontro Paulista de Autos Antigos acontecerá nos dias 15 a 18 de junho, no Parque Municipal Jayme Ferragut em Vinhedo – SP.

Serviço:

Mais informações sobre o Leilão e inscrições:

[email protected]

Telefone: 16 – 99135.2203

http://www.talladegamotors.com

https://www.facebook.com/talladegamotors/?fref=ts

Instagram: @talladegamotors

Agenda

Grande Leilão de Veículos Antigos

Data: 16 de junho de 2017 (sexta-feira)

Horário: 18h

Local: Parque Municipal Jayme Ferragut – Vinhedo/SP - XXII Encontro Paulista de Autos Antigos

