O ex-prefeito e presidente estadual do PTB - Campo Grande, Nelson Trad Filho é o favorito para ocupar uma vaga no Senado

Segundo pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems), se as eleições fossem hoje, o ex-prefeito Nelson Trad Filho (PTB) ocuparia uma vaga para o Senado. Nelsinho aparece à frente, com 46,75% das intenções de voto, é o favorito entre os eleitores da Capital.

O ex-prefeito assumiu a presidência do PTB em agosto de 2015, fortalecendo a sigla no interior do Estado. “Nas últimas eleições, saltamos de 16 para 42 vereadores, um prefeito e elegemos cinco vice-prefeitos”, destacou.

