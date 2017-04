O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar encerrou na última sexta-feira a Operação Tiradentes e divulgou o resultado

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Mato Grosso do Sul (CBMMS) desencadeou as 13:00h do dia 20 até às 13:00 do dia 21 de abril do corrente ano, a “Operação Tiradentes”. Esta é a primeira operação conjunta com as Polícias Militares em todo o Estado de Mato Grosso do Sul e em todo País, tendo como objetivo intensificação nas ações e operações de prevenção e preservação da ordem pública com vista à promoção da segurança da sociedade sul mato-grossense e ao termino desta operação os resultados obtidos foram satisfatórios.

Essa operação foi realizada simultaneamente em todos os Estados da Federação. De iniciativa do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares (CNCG-PM/CBM), entidade cuja finalidade de participar da formulação, acompanhamento e avaliação das políticas e diretrizes nacionais relacionadas à segurança pública.

O CNCG é um colegiado composto por todos os Comandantes Gerais da PM e CBM de todo o País. Como o feriado de Tiradentes é em âmbito Nacional serão realizadas ações operacionais e administrativas em todo País.

Durante a realização da operação, a Corporação intensificou os procedimentos de vistorias de atividades técnicas, de prevenção e estabeleceu Pontos Base (PB) com viaturas distribuídas em locais estratégicos de elevados índices de ocorrência empenhando reforço de bombeiros militares, equipamentos e viaturas na Capital e interior do Estado.

Em Mato Grosso do Sul, na Capital e Interior, foram realizadas fiscalizações e vistorias em estabelecimentos que possuam Concentração de Público, durante o período de funcionamento, visando diminuir riscos potenciais de Incêndio e Pânico.

Os objetivos principais desta operação em conjunto foi: fiscalizar as atividades das edificações de concentração de público, conforme o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico; priorizar as boates, salões de baile, restaurantes, lanchonetes e bares; ampliar a abrangência prevencionista das ações de fiscalização; e diminuir riscos de ocorrências.

O início da operação foi realizada na Praça do Rádio Clube Campo às 13 horas de quinta-feira, (20) e terminou na sexta-feira, (21) às 13 horas.

Veja abaixo os resultados obtidos na Operação:

TABELA DE RESULTADOS OBTIDOS Quantidade de edificações fiscalizadas 246 Quantidade de eventos fiscalizados 13 Quantidade de estabelecimentos fiscalizados 203 Quantidade de incêndios atendidos 5 Quantidade de vítimas atendidas 102 Quantidade de salvamentos realizados 125 Quantidade de efetivo empenhado 287

Veja Também

Comentários