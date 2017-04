O ator Paulo Gustavo começou o processo de adoção e inseminação

O ator que é protagonista da personagem "Dona Hermínia" nos fimes Minha mãe é uma peça 1 e 2 inicia processo de adoção e inseminação e logo será pai. Paulo é casado com o dermatologista Thales Bretas.

Os filmes que o ator produziu e protagonizou venderam 18 milhões de ingressos, sendo que o último Minha mãe é uma peça 2 foi o quarto longa mais visto da história do cinema nacional, com 9,8 milhões de espectadores, e a produção do país com maior renda, de quase R$ 120 milhões.

E agora, o ator se prepara para se tornar pai.

Casado há pouco mais de um ano com o dermatologista mineiro Thales Bretas numa cerimônia oficiada pela amiga Regina Casé no icônico Parque Lage, no Rio de Janeiro, ele se prepara para realizar o sonho de ser pai. O casal encaminhou tanto a inseminação quanto a adoção – e quer a criança para logo. “Nós festejamos cada pequena conquista da formalização do nosso casamento, desde o fato de podermos ter o mesmo plano de saúde a passarmos juntos na fila da imigração americana”, comemora o humorista.

Ele jura que só recorreu uma vez aos talentos do marido: “Coloquei botox, mas já sumiu. Não é muito a minha praia”.

Veja Também

Comentários