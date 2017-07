O acordeonista Dino Rocha relembra seus principais sucessos no 18º FIB

Campo Grande (MS) – O acordeonista de Juti (MS), Dino Rocha, é um dos mais importantes músicos fronteiriços do Brasil e admirado por grandes nomes da música brasileira. Ele vai se apresentar no primeiro dia do 18º Festival de Inverno de Bonito (FIB), dia 27 de julho (quinta-feira), às 20h, na praça da Liberdade. O lendário acordeonista sul-mato-grossense vai tocar suas principais composições, entre elas, a clássica “Gaivota pantaneira”.

Dino Rocha tem múltiplos talentos. É instrumentista, acordeonista, compositor e cantor. Desde criança já tinha predileção pela música. Tornou-se sanfoneiro aos oito anos de idade. Mudou-se para Campo Grande em 1971. Aos dezesseis anos apresentou-se com seu primeiro grupo, “Los 5 Nativos”, de Ponta Porã.

Em 1973, gravou pela primeira vez no LP “Voltei amor”, da dupla Amambai e Amambaí. Como compositor fez mais de 50 composições, entre as quais, “Gaivota pantaneira”, parceria com o poeta e compositor Zacarias Mourão. Também gravou declamando poemas caipiras. Em 1991, recebeu o prêmio “Jacaré de prata” como melhor instrumentista do Brasil. Atuou em três capítulos da novela “Pantanal”, da Rede Manchete ao lado de Almir Sater e Sérgio Reis.

Já em 1997, criou seu próprio selo fundando a RR Gravação e Produção ME. Em 2000, foi convidado para participar do projeto “Balaio Brasil”, no Sesc de São Paulo apresentando-se ao lado de Dominguinhos, Caçulinha, Sivuca, Hermeto Pascoal e Toninho Ferragut. No ano seguinte, com os mesmos músicos participou do projeto “Sanfona brasileira” pelo Centro Cultural Banco do Brasil no Rio de Janeiro, em São Paulo e Brasília. Apresentou-se no Sesc São Paulo em 2002 no projeto “Brasil da Sanfona”, quando representou a região Centro-Oeste. Seus três últimos discos foram: “Che Rancho Cuê (Meu rancho velho)”, “Pantanal, sanfona e viola” e “No rancho do chamamé”.

O artista possui considerável conjunto de obras musicais formado por 21 discos (17 discos em vinil e 4 CD’s) que consolidaram sua carreira calcada em quatro décadas de música regional. Dino também participou, como convidado, de vários trabalhos com outros artistas. Entre os que fizeram parceria com o sanfoneiro estão Almir Sater, Renato Teixeira, Chitãozinho e Xororó além dos cantores e compositores campo-grandenses: Paulo Simões e Guilherme Rondon. Além de trabalhos solos, o cantor e sua sanfona também integram o grupo Chalana de Prata.

Gisele Colombo – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)

Foto: Chico Ribeiro

