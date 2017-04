NYT diz que caso José Mayer é vitória contra o sexismo

O jornal norte-americano The New York Times publicou uma reportagem na última quinta-feira, 13, repercutindo os desdobramentos do caso de assédio cometido por José Mayer contra Susllem Tonani na Globo.

"Uma vitória contra o sexismo no Brasil", estampa o título. Na matéria, o repórter compara o caso ao que poderia ser o enredo de uma novela: uma figurinista que realiza seus sonhos no show business ao ser contratada pela maior emissora do País, mas acaba sendo alvo de assédios por um dos grandes atores.

O caso de agressão de Marcos contra Emilly no BBB 17 também foi citado na matéria. Com destaque para a hashtag #EuViviUmRelacionamentoAbusivo, o jornal explicou que as redes sociais foram importantes no desdobramento dos casos, resultando na expulsão de Marcos do programa e na suspensão de Mayer da Globo.

