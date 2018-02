Número de requerentes de asilo na União Europeia caiu pela metade em 2017

A maioria dos requerentes de asilo são da Síria, segundo a instituição - Foto: Gazeta do Povo

A agência de asilo da União Europeia (EASO, na sigla em inglês) afirmou que o número de pessoas buscando proteção internacional em 2017 no bloco comum caiu pela metade na comparação com o ano anterior. A maioria dos requerentes de asilo são da Síria, segundo a instituição.

De acordo com a EASO, 706,913 mil pessoas pediram asilo para os 28 países do bloco comum, além da Noruega e Suíça em 2017, número 43% inferior aos pedidos efetuados em 2016.

Este é o segundo ano consecutivo que o dado recua, após mais de um milhão de pessoas terem entrado na Europa em 2015, na maioria refugiados sírios.

Mais de 98 mil sírios entraram com pedido de asilo. Em torno de 40 mil pedidos foram efetuados por pessoas com nacionalidade do Iraque, Afeganistão e Nigéria.

Segundo a EASO, cerca 40% dos requerentes de asilo em 2017 obtiveram permissão para viver no bloco comum.