Número de policiais mortos no Rio este ano sobe para 116

Chega a 116 o número de policiais militares assassinados desde o início do ano no estado do Rio de Janeiro. O 2º sargento Wendel do Nascimento Mescolin, de 44 anos, morreu nesta manhã (6) após confronto com homens armados em Honório Gurgel, na zona norte da capital fluminense. Ele passou por cirurgia no Hospital Carlos Chagas, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Militar (PM), na madrugada desta segunda-feira agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) iniciaram operação na comunidade da Mundial, em Honório Gurgel, após receberem informações sobre um confronto entre criminosos rivais. No início da ação, um homem foi morto em confronto com os policiais na Rua Dr. Aerolino de Abreu. Com ele foram apreendidos uma pistola 9mm, uma granada e um rádio transmissor.

De acordo com a corporação, por volta das 7h30, uma equipe de policiais que realizava o vasculhamento da área entrou em confronto com criminosos armados. Segundo a PM, o homem que atingiu o policial foi morto no local e com ele foi apreendido um fuzil AK-47 e material entorpecente ainda não contabilizado. Dois criminosos foram presos.

A perícia da Delegacia de Homicídios (DH) foi acionada para o local. A operação está em andamento e será registrada na DH.