Número de PMs mortos no Rio em 2017 chega a 99

Mais um policial militar foi morto no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar (PM), o policial foi ferido em frente sua residência, no bairro de Porto da Madama, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Com isso, sobe para 99 o número de PMs mortos no estado do Rio, em 2017.

Policiais do Batalhão de São Gonçalo (7° BPM), chamados para checar a ocorrência, chegaram a levar o colega para o Pronto Socorro de São Gonçalo, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

A investigação está a cargo da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo.

