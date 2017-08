Número de pessoas de origem imigrante subiu 8,5% em 2016 na Alemanha

O número de pessoas de origem imigrante na Alemanha subiu 8,5% no ano passado, chegando a um recorde de 18,6 milhões, de acordo com dados oficiais do governo.

Segundo o Escritório Federal de Estatística da Alemanha, pessoas com histórico imigrante são definidas como as que não nasceram como cidadãos alemães ou cujo um dos pais não tenha nascido no país.

O aumento é explicado pelo grande fluxo de imigrantes vindos do Oriente Médio entre 2015 e 2016. À época, a abertura das fronteiras causou queda de popularidade da chanceler Angela Merkel. Fonte: Associated Press.

