Número de mortos por tsunami na Indonésia sobe para 222 e o de feridos, para 843

A agência de controle de desastres da Indonésia informou que o número de mortos pelo tsunami aumentou para 222, com outros 843 feridos e 28 desaparecidos. Porta-voz da agência, Sutopo Purwo Nugroho disse que esses números ainda podem crescer uma vez que nem todas as áreas afetadas foram alcançadas por equipes de resgate.

O vulcão que entrou em erupção na noite de sábado (pelo horário local) está situado no Estreito de Sunda, entre as ilhas de Java e Sumatra, ligando o Oceano Índico ao Mar de Java. Ele entrou em erupção 24 minutos antes do princípio do tsunami, de acordo com a agência de geofísica do país.