Número de mortos por furacão Maria sobe para 8 no Caribe

Um assessor do primeiro-ministro da Dominica, Roosevelt Skerrit, afirmou nesta quarta-feira que sete mortes foram confirmadas na ilha caribenha por causa da passagem do furacão Maria. O assessor, Hartley Henry, não deu detalhes sobre como as mortes ocorreram.

Henry disse que a situação no país é complicada, sem energia elétrica nem comunicações em operação. Em comunicado, o assessor afirmou que houve um "tremendo prejuízo nas moradias e prédios públicos" na ilha montanhosa, mas que o tamanho total do estrago ainda é desconhecido.

A tempestade atingiu o país na segunda-feira e na terça-feira e agora está em Porto Rico. Fonte: Associated Press.

