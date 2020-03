Número de mortos no Irã por novo coronavírus sobe para 54

Irã divulgou neste domingo dados atualizados de infectados e mortos pelo novo coronavírus em todo o país, elevando o número de vítimas fatais para 54, enquanto o número de casos confirmados subiu mais de 60%, para 978 pessoas. O vírus já infectou mais de 86 mil pessoas em todo o mundo e causou mais de 2,9 mil mortes desde o surgimento, na China. O Irã tem o maior número de mortos no mundo fora do território chinês.

Os novos números representam mais 11 mortes do que as relatadas no sábado e 385 novos casos de infecções. Os novos números reduzem a porcentagem de mortes por infecções para cerca de 5,5%. Ainda assim, é um porcentual muito maior do que o observado em outros países, sugerindo que o número de infecções pode ser muito maior do que os números atuais mostram. Jahanpour disse que o número de casos "ainda está inclinado" no Irã. O Irã informou que está se preparando para a possibilidade de "dezenas de milhares" de pessoas serem testadas para o vírus.

Dos 385 casos confirmados recentemente, 170 estão em Teerã, onde escolas e cinemas permaneceram fechados pela segunda semana. Os ônibus públicos e o metrô ainda estão em operação, mas estão sendo desinfetados diariamente. O porta-voz do ministério da Saúde iraniano, Kianoush Jahanpour, disse que também foram identificados novos casos em várias outras cidades, incluindo Mashhad, que abriga o santuário xiita mais importante do Irã, atraindo peregrinos de toda a região. Os pedidos do governo civil iraniano a clérigos para fechar esses santuários não foram atendidos uniformemente. O santuário em Mashhad está entre os que permaneceu aberto.

A doença, conhecida como COVID-19, também infectou pelo menos sete funcionários do governo no Irã, incluindo um de seus vice-presidentes e um alto funcionário do Ministério da Saúde.

Dos mais de 1.100 casos no Oriente Médio, a maioria tem origem em território islâmico. Casos foram relatados no Kuwait, Bahrein, Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar, Líbano, Afeganistão, Iraque e Paquistão.

