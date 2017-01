Número de mortos na avalanche em hotel na Itália sobe para 14

O número de mortos de uma avalanche no centro da Itália subiu para 14 nesta terça-feira, em um momento em que a falta de esperança de que os restantes dos 15 desaparecidos estejam vivos vem crescendo.

Ontem à noite, equipes de busca e de resgate encontraram seis pessoas enterradas sob os escombros do hotel de luxo Rigopiano em uma estação de esqui na cidade de Farindola, em Abruzzo, no centro da Itália, que foi atingido por uma poderosa avalanche na quinta-feira. Os socorristas também encontram três filhotes de cachorros com vidas. Ao todo, 11 pessoas já foram resgatadas com vida.

O porta-voz dos bombeiros, Alberto Maiolo, disse que os grupos de socorristas estão sendo auxiliados por escavadeiras, o que ajudou eles a entrarem na parte central do hotel coberto de neve. Os corpos foram encontrados nas áreas do bar e da cozinha. Ele disse ainda que não há sinais de vida.

"As esperanças desaparecem com o passar do tempo, mas estamos tentando terminar as buscas o mais rápido possível", disse Maiolo.

Os primeiros funerais serão realizados nesta terça-feira, com multidões se reunindo sob uma constante chuva ao lado de fora de uma igreja em Farindola.

Os promotores estão investigando se uma série de comunicações perdidas subestimaram os riscos e os atrasos na resposta aos dias de neve pesada. Fonte: Associated Press

