Número de mortos em terremoto sobe a 95 no México

O governo mexicano informou nesta segunda-feira que o número oficial de mortos pelo terremoto no país subiu a 95. A Secretaria das Relações Exteriores informou que as mortes ocorreram em vários Estados, após o tremor de magnitude 8,1 da quinta-feira. As cinco mortes mais recentes confirmadas aconteceram em Oaxaca, o Estado mais afetado.

O governador de Oaxaca, Alejandro Murat, afirmou ao canal Milenio Televisión que o número de vítimas apenas nesse Estado está agora em 76. Autoridades ainda reportaram 19 mortos nos Estados de Chiapas e Tabasco.

A chancelaria acrescentou que o sismo e o furacão Katia obrigou o México a retirar sua oferta de ajuda para Houston, cidade americana no Texas atingida em agosto pelo furacão Harvey. Fonte: Associated Press.

