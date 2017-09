Número de mortos em terremoto no México chega a 90

O número de mortos por causa do terremoto da última quinta-feira (7) no México aumentou de 65 para 90, depois que o governador de Oaxaca, Alejandro Murat, informou que foram registradas 71 mortes somente nesse estado do sul do país. A informação é da Agência EFE.

Em reunião de avaliação, o governador Alejandro Murat disse que o número de mortos por causa do tremor aumentou para 71", informou a Secretaria de Proteção Civil de Oaxaca em mensagem divulgada pelo Twitter.

Perguntada sobre o número já confirmado de mortos no terremoto, a secretária de Desenvolvimento Agrário, Territorial e Urbano do Governo federal, Rosario Robles, disse em entrevista à TV Milenio, respondeu: "Temos 71 pessoas falecidas, mas temos ainda que confirmar. Estamos nisso." Rosario Robles acompanhou o governador Alejandro Murat neste sábado em um percurso por vários municípios da região afetada pelo tremor,

No sábado, o coordenador nacional de Proteção Civil, Luis Felipe Puente, tinha dito em uma entrevista ao mesmo canal que o balanço preliminar de mortos no terremotor era de 65: 15 em Chiapas, 46 em Oaxaca e quatro em Tabasco.

No mais recente relatório, o Serviço Sismológico Nacional informou que até a meia-noite do sábado ocorreram 846 réplicas do tremor de quinta-feira à noite, de magnitude 8,2.

