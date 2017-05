Número de mortos em protestos na Venezuela sobe a 38

Um jovem morreu na tarde desta sexta-feira após receber um disparo na cabeça durante uma manifestação na cidade de Valencia, no centro da Venezuela. O município é o cenário de protestos e saques de comércios em meio ao recrudescimento da tensão no país. A violência já deixou 38 mortos e mais de 700 feridos.

Além, disso, ao menos 85 militares estão presos por expressar seu descontentamento com as ações do governo para reprimir os protestos.

Hecder Lugo, de 20 anos, morreu em um centro de saúde de Valencia. Ele deu entrada na quinta-feira no hospital. A Procuradoria-Geral do país confirmou que o jovem foi ferido por arma de fogo. Fonte: Associated Press.

