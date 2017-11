Número de mortos em ataque a mesquita no Egito sobe para 305

O número de mortos no ataque a uma mesquita na Península do Sinai subiu para 305, informou o procurador-geral do Egito, Nabil Sadeq. Desses 305, 27 eram crianças.

De acordo com Sadeq, o ataque foi conduzido por cerca de 25 militantes que chegaram à mesquita na cidade de Bir al-Abd em cinco veículos. Eles se posicionaram em frente à porta principal da mesquita e às 12 janelas do local antes de abrir fogo contra os fiéis. Eles também incendiaram sete carros estacionados nos arredores.

Nenhuma organização assumiu a autoria do ataque, o mais letal da história moderna do Egito. A mesquita é frequentada por muçulmanos da corrente do Sufismo, considerados hereges por militantes extremistas. Fonte: Associated Press.