O número de mortos após o terremoto de 7,1 graus que atingiu a região central do México subiu para 360, incluindo 219 na capital do país, Cidade do México, onde 38 prédios desabaram durante os tremores.

As demais mortes foram registradas em cinco outros estados próximos à capital.

O chefe da Defesa Civil, Luis Felipe Puente, atualizou o número de mortes hoje, em sua conta no Twitter. Fonte: Associated Press.

