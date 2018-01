Número de mortes por febre amarela no estado do Rio sobe para sete

De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro subiu para sete o número de mortos por febre amarela no estado. Dos 15 casos confirmados da doença em Valença, três pessoas morreram; em Miguel Pereira houve um óbito; em Teresópolis dois mortos; e em Nova Friburgo, uma pessoas morreu.

Em Niterói, na região metropolitana do Rio, foi confirmado um caso de febre amarela em macaco.

A Secretaria de Saúde lembra que os macacos não são responsáveis pela transmissão da febre amarela. A doença é transmitida através da picada de mosquitos.

Ao encontrar macacos mortos ou doentes (animal que apresenta comportamento anormal, que está afastado do grupo ou com movimentos lentos), o cidadão deve informar o mais rápido possível às secretarias de Saúde do município ou do estado do Rio de Janeiro.

A secretaria reforça ainda a importância das pessoas que ainda não se vacinaram buscarem um posto de saúde próximo de casa para se imunizarem.

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-01/sobe-pra-seis-numero-de-mortes-por-febre-amarela-no-estado-do-rio