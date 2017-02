Número de mortes na Grande Vitória passa de 100, afirma sindicato de policiais

Mais de 100 pessoas morreram na Grande Vitória desde o início do motim da Polícia Militar no Espírito Santo, no sábado, dia 4. De acordo com o presidente do Sindicato dos Policiais Civis (Sindpol-ES), Jorge Leal, a planilha deixou de ser atualizada na manhã de quarta-feira, dia 8, quando havia 95 mortes violentas registradas.

"A estatística deixou de ser atualizada, mas já temos informações de que o número de mortes passou de 100. Isso é fato", afirmou Leal. "As mortes não deixaram de ocorrer porque o governo fez pressão para que os policiais não divulgassem", disse o presidente do sindicato.

Veja Também

Comentários