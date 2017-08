Número de mortes em naufrágio no Pará sobe para 21

Naufrágio de embarcação no Pará. O barco, que naufragou no Rio Xingu, no Pará, foi ancorado às proximidades da margem com o apoio de uma balsa (Divulgação/Agência Pará de Notícias / Divulgação/Agência Pará de Notícias

Passou para 21 o número de pessoas mortas no naufrágio da embarcação Capitão Ribeiro, que aconteceu ontem (23) no Pará. De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), as equipes que trabalham nas buscas das vítimas encontraram hoje (24) mais 11 corpos. Mais 23 pessoas foram resgatadas com vida e cinco estão desaparecidas.

Os corpos estão sendo levados para o ginásio municipal de Porto de Moz, onde os peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves fazem o trabalho de identificação, seguido de reconhecimento por parte dos familiares para a liberação.

O navio naufragou em uma região conhecida como Ponte Grande do Xingu, localizada entre os municípios de Senador José Porfírio e Porto de Moz. A embarcação saiu de Santarém com destino a Vitória do Xingu.

Segundo a Agência Estadual de Regulação e Controle de Serviços Públicos (Arcon-PA), a embarcação não estava legalizada junto à agência e fazia o transporte de passageiros de forma clandestina.

A Segup disponibilizou aos familiares das vítimas do naufrágio que ainda estão desaparecidas o número da sala de situação montada em Porto de Moz para maiores informações: (093) 3793-1504





