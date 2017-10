Número de mortes em ataque de Las Vegas sobe para 58, com mais de 500 feridos

O número de mortes por um ataque na noite de domingo em Las Vegas subiu para 58 no começo desta tarde, segundo autoridades, com mais de 500 pessoas feridas. O episódio ocorreu quando dezenas de milhares de pessoas viam um show em um festival de música, no pior ataque a tiros da história moderna dos Estados Unidos.

As autoridades informaram que o atirador, Stephen Craig Paddock, de 54 anos, se matou após a ação. A polícia ainda não determinou a motivação do ataque e o FBI descartou que o responsável tenha relação com grupos terroristas internacionais. Fonte: Associated Press.

