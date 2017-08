Número de latrocínios registrados no estado de São Paulo é o maior desde 2003

O número de casos de latrocínio [roubo seguido de morte] registrados este ano no estado de São Paulo já é o maior desde 2003. O dado foi divulgado hoje (18) pela Secretaria Estadual de Segurança Pública.

Entre janeiro e julho deste ano foram contabilizados 237 casos de latrocínio no estado, número inferior apenas ao registrado em 2003, quando foram notificados 342 casos no mesmo período.

No ano passado, por exemplo, foram registrados 198 boletins de ocorrência desse tipo de crime no período de janeiro a julho.

Na capital paulista, o número também cresceu, passando de 60 casos nos primeiros sete meses do ano passado para 85 no mesmo período deste ano, o maior desde 2013, quando foram registradas 88 ocorrências de janeiro a julho.

Homicídios

Já o número de homicídios dolosos no estado entre janeiro e julho deste ano caiu, passando de 2018 casos no mesmo período do ano passado para 1931 este ano.

Veja Também

Comentários