Número de inscritos surpreende e convites para Baile do Servidor esgotam em sete dias

A SAD vem realizando diversos eventos com o objetivo promover a integração e a melhoria da qualidade de vida dos servidores, como a Caminhada do Servidor, realizada no mês passado no Parque dos Poderes. E agora vem aí o Baile do Servidor, que será neste sábado (16) no Rádio Clube Cidade

Campo Grande (MS) – Faltando pouco menos de uma semana para o primeiro Baile do Servidor, os convites estão esgotados. A procura foi tanta que em apenas sete dias, o limite de 500 inscritos foi atingido na manhã desta segunda-feira (11.9), surpreendendo até mesmo a equipe da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), responsável pela promoção e valorização da vida funcional do servidor público.

“Por ser o primeiro, não tínhamos ideia de como seria a procura. Mas essa é mais uma prova de que nossos servidores aprovam iniciativas como essa que, além da integração, promove o reencontro de servidores, fortalece e humaniza as relações interpessoais. Para o próximo vamos estudar um local que comporte um numero maior de pessoas” pontuou o titular da SAD, Carlos Alberto de Assis.

As secretarias com maior número de inscritos foram Secretaria de Educação (SED), Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), Secretaria de Fazenda (Sefaz), Fundação Serviços de Saúde (Funsau) e Departamento Estadual de Transito (Detran).

A primeira edição do Baile do Servidor será realizada no próximo sábado (16) a partir das 21 horas no Rádio Clube Cidade, e terá animação do rei do flash back, Dj Juju, e da Banda Lilás, conhecida por animar formaturas e casamentos em todo o Mato Grosso do Sul, e pela versatilidade de seus shows composto por figurinos temáticos, bailarinas e repertório diversificado.

O Baile do Servidor integra um cronograma de ações voltadas à integração e promoção da qualidade de vida do Servidor Público, bem como o Circuito de Caminhadas do Servidor, Arraial do Servidor, e entrega de Diplomas de Mérito Funcional para servidores aposentados.

Evento: Baile do Servidor

Local: Rádio Clube Cidade – Rua Padre João Crippa, 1280

Horário: 21 horas

Animação: Banda Lilás e Dj Juju

Inscrições ESGOTADAS!

Mireli Obando – Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto: David Majella

