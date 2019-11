Número de empresas abertas em outubro de 2019 é o maior dos últimos 10 anos em MS

O número de novas empresas abertas em Mato Grosso do Sul no mês de outubro de 2019 foi o maior dos últimos 10 anos, de acordo com balanço da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro). Foram abertas 636 empresas em outubro deste ano. O maior número para o mês foi registrado em 2009, com 659 empresas constituídas.

O saldo acumulado de janeiro a outubro também é o melhor desde 2014. Nos 10 primeiros meses de 2019 foram constituídas 6.098 empresas, enquanto em igual período de 2014 foram abertas 5.797 empresas.

Na análise por Setor Econômico, o maior crescimento foi registrado no setor Indústria: foram abertas 31 novas indústrias em outubro de 2019, e no mesmo período do ano passado foram criadas 23. No setor de Serviços foram abertas 382 empresas. Já no Comércio, foram constituídas 223.

A combinação da política de desenvolvimento implantada pelo Governo do Estado, com as medidas do Governo Federal para a aquecer a economia do país, têm criado um ambiente favorável para a abertura de novas empresas.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Internet