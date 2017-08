Número de desempregados cai no Brasil

O número de desempregados (13,3 milhões) caiu 5,1% (menos 721 mil pessoas) frente ao trimestre terminado em abril e cresceu 12,5% (mais 1,5 milhão de pessoas) ante igual trimestre de 2016. O contingente de trabalhadores por conta própria (22,6 milhões de pessoas) subiu 1,6% na comparação trimestral (mais 351 mil pessoas) e ficou estável na anual. Com isso, o número de desempregados que procuraram abrir um negócio próprio também aumentou em 2017. Veja opções de franquias a partir de R$ 450.

- Cosmetic Green: Empresa especializada cosméticos, beleza e estética. Comercializam as principais marcas do mercado, produtos de alta tecnologia com associação de princípios ativos naturais, com eficácia garantida, através de resultados comprovados em testes clínicos. Em suas lojas físicas, oferecem um espaço único, para testar os produtos e também fazer tratamentos estéticos e de beleza. Possuem três modelos de negócio: Digital (Investimento total R$ 450), Office e Store.

- Cooper Kap: A rede de tapetes personalizados para empresas existe desde 1977 e entrou para o franchising em 2015. A franquia funciona com a visita do franqueado a clientes apenas com um tablet onde ele armazena o mostruário de tapetes e capachos da empresa, por isso, ele só precisa com uma bolsa de mão ou mochila para guardar o equipamento eletrônico e trabalhar. Investimento inicial para adquirir a franquia: R$ 8.690,00.

- Conserta Smart: É a maior rede de franquias de assistência técnica para smartphones e tablets do país. Com mais de 350 lojas espalhadas em todo o Brasil, a rede realiza mais de 800 consertos por dia. Investimento inicial: R$ 24.900,00.

- Lava e Leva Lavanderia: Oferece uma alternativa para as pessoas que não conseguem pagar uma empregada doméstica ou diarista e precisam de uma solução para os cuidados das roupas. Na Lava e Leva, o cliente paga um valor fechado por mês e tem todas as suas roupas lavadas e passadas. A rede tem mais de 320 unidades no Brasil. Investimento inicial de R$ 40 mil

- Balão da Informática: A Empresa está no mercado do varejo de informática e eletrônicos há mais de 20 anos. Iniciou seus projetos com lojas físicas e rapidamente entrou para o e-commerce como uma das pioneiras de seu segmento. No ano passado resolveu encerrar a operação própria de lojas físicas e abrir o ramo de franquias. Investimento inicial a partir de R$ 45 mil.

- Pure Pilates: Nascida no ano de 2009 a Pure Pilates é uma empresa jovem e moderna. A franquia nasceu com o intuito de oferecer a população um atendimento diferenciado no método Pilates. A rede conta com 30 franquias vendidas, e a expectativa é de vender 12 novas unidades em 2017. Investimento a partir de R$ 60 mil.

- Cheirin Bão: Criada em 2014, a rede de franquias Empório Mineiro Cheirin Bão tem como objetivo popularizar o consumo de café especial no Brasil e levar o gosto caipira para grandes centros urbanos através de seu modelo de negócio de franquia. Investimento inicial para quiosques: R$ 79 mil.

- ChipsAway: Pioneira em reparação localizada de automóveis utilizando o sistema Smart Repair - Small and Medium Area Repair Technology, o qual permite soluções tecnologicamente avançadas para reparos de riscos, pequenos e médios amassados e de rodas de liga leve. É garantida a qualidade do serviço com tempo de reparação reduzido e um a relação qualidade-preço apelativa. No modelo BOX EXPRESS, o investimento inicial é a partir de R$ 110 mil.

Docctor Med - rede de clínicas médicas com diversas especialidades, e tem como missão oferecer atendimento médico, odontológico e exames, com o escopo de oportunizar acesso à saúde e consultas eletivas para a população brasileira a baixo custo das classes sociais B2, C e D. Possui opções de franquias com investimento inicial de R$ 180 mil, no modelo Centro Médico Compacto.

- World Study - World Study Educação Intercultural que, por meio do intercâmbio, entendido como uma ferramenta educacional, oferece as mais diversificadas opções de experiência internacional (intercâmbio) e um atendimento diferenciado, baseado no aconselhamento individualizado e na adequação do programa ao perfil de cada aluno. Possui 42 unidades pelo Brasil. Investimento: A partir de R$ 60 mil.

-BeautyB - Sobrancelhas e Unhas- rede de franquias de serviços de beleza. Alguns dos serviços: recuperação das sobrancelhas com escassez de pelo e característica fina, recuperação de sobrancelhas falhadas, alongamento dos cílios (fio a fio ou tufo), para unhas: esmaltação permanente (unhas perfeitas por até 15 dias), alongamento de unhas de gel (unhas naturais, flexíveis e impecáveis). Investimento inicial: a partir de R$ 69.900,00.

-Depile-se - rede de franquias de depilação com ceras mornas. Procedimento menos doloroso que trata cada pele com um tipo diferente de cera - que são feitas com produtos naturais como abacate e leite. Investimento inicial: a partir de R$ 92 mil.

- Buddys - Escola de robótica e programação. Os alunos desenvolvem o raciocínio lógico e aprendem a criar jogos e aplicativos. Além de descobrirem o mundo do empreendedorismo tecnológico. Possuem modelos de franquias a partir de R$ 150 mil.

- Fórmula Pizzaria: a rede de franquias tem atualmente seis unidades em funcionamento, todas localizadas em Belo Horizonte. Nas próximas semanas, serão abertas duas unidades da marca. Investimento inicial a partir de R$ 145 mil para loja no modelo delivery.

-Wayne's Burger Star: Rede de hamburguerias inspirada nos principais clássicos do cinema criada pelos irmãos Frederico Lima e Jozimar Júnior em Natal no ano de 2013. Investimento a partir de R$ 290 mil.

-Tomatzo: A rede nasceu em 2012 por conta de uma lacuna no mercado: restaurantes fast food em shoppings, que atendam os clientes que comem fora todos os dias. A Tomatzo oferece uma comida caseira, rápida, com qualidade e preço acessível. O modelo de negócio da Tomatzo é aplicável em todas as regiões e promete um retorno a partir de 23 meses. Investimento a partir de R$ 290 mil

