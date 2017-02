Número de contaminados pelo ar de aeroporto de Hamburgo sobe para 68

Centenas de passageiros do aeroporto de Hamburgo, na Alemanha, foram evacuados e mais de uma dúzia de voos foram cancelados depois que pelo menos 68 pessoas foram contaminadas por uma substância que se espalhou pelo sistema de ar-condicionado do terminal.

O aeroporto disse em uma declaração que a polícia e os bombeiros haviam concluído uma investigação inicial que apontava que a substância mais provável era um spray de pimenta. As autoridades ainda estão trabalhando para determinar como ele entrou no ar-condicionado do aeroporto, diz o comunicado.

Os 68 feridos - passageiros e funcionários - haviam reclamado sobre problemas respiratórios, olhos ardentes e náuseas.

Todos os voos de partida e de entrada foram interrompidos por cerca de uma hora devido à evacuação e risco desconhecido para a saúde. Além disso, 14 voos foram cancelados e vários aviões também foram desviados. Os evacuados que não estavam feridos tiveram que esperar lá fora em temperaturas de congelamento.

Os bombeiros designaram áreas especiais fora do edifício para que os médicos examinassem pessoas com sintomas físicos de exposição. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários