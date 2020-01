Número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil sobe para 13, sete deles em SP

O número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil subiu para 13, segundo balanço divulgado na tarde desta sexta-feira, 31, pelo Ministério da Saúde. O Estado de São Paulo concentra a maioria das possíveis infecções, com 7 casos em investigação.

De acordo com a pasta, sete Estados têm casos em investigação: além de São Paulo, com 7 registros, apuram possíveis infecções o Rio Grande do Sul (2), Santa Catarina (1), Paraná (1), Minas Gerais (1) e Ceará (1).

Mais de 20 países, além da China, já confirmaram casos de coronavírus. Nesta sexta, Reino Unido, Rússia e Suécia relataram já ter infecções pela doença em seus territórios.

Na quinta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou emergência em saúde pública de interesse internacional por causa do risco de surto global da doença.

Na China, o vírus já infectou 9,6 mil pessoas, das quais 213 morreram. A maioria dos casos está concentrada na região de Wuhan, onde o surto começou.