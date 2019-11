Numa parceria de quase três décadas, as marcas SENNA e TAG Heuer lançam dois novos relógios na véspera do GP Brasil de F-1

TAG Heuer Fórmula 1 Calibre 16 Ayrton Senna e capacete - Foto: Divulgação/Assessoria

A parceria entre Ayrton Senna e a marca suíça TAG Heuer está prestes a completar 30 anos. O tricampeão mundial de Fórmula 1 foi o rosto da primeira campanha "Don't Crack Under Pressure" da conceituada fábrica de relógios de luxo e esportivos, em 1991, justamente um ano depois de ter criado a marca SENNA, cujo logo nasceu com formas curvilíneas inspiradas na curva do Autódromo de Interlagos que leva o nome do piloto.

Assim, desde 1991, no ano em que conquistou seu terceiro título mundial e o último obtido por um piloto brasileiro, até hoje, na principal categoria do automobilismo, Senna é embaixador da TAG Heuer, para alegria dos fãs e para os entusiastas da Fórmula 1 e aficionados por relógios mais sofisticados da famosa grife. Foi naquele ano também que Senna venceu pela primeira vez o Grande Prêmio Brasil de F-1, em Interlagos.

Para homenagear os 25 anos de legado do campeão, a TAG Heuer está lançando neste período de disputa do GP do Brasil dois relógios em edição especial, incluindo características de design que lembram o estilo de relógio preferido do piloto e o seu amor pelo Brasil.





A parceria das marcas SENNA e TAG HEUER começou em 1991, quando o piloto brasileiro conquistou o Tri-campeonato Mundial. Na foto, Senna recebe os comprimentos do inglês Nigel Mansell.

Os dois novos relógios trazem símbolos que remetem ao piloto, como o “S” da marca SENNA amarelo no cronógrafo, detalhes acentuados pelas cores amarela e verde da bandeira brasileira e uma imagem de Ayrton Senna em seu capacete, gravada no verso da caixa feita de cristal de safira.

O TAG Heuer Carrera Calibre Heuer 02T Ayrton Senna Edição Especial 2019 é limitado a apenas 65 peças, celebrando o número de pole-positions que o piloto acumulou durante a sua carreira histórica.

TAG Heuer Fórmula 1 Carrera Calibre 02T Ayrton Senna.

O cronógrafo automático de 45 mm traz caixa em cerâmica preta fosca e um bezel com escala taquimétrica que são sutilmente acentuados pelas cores amarela e verde da bandeira brasileira. O modelo é apresentado com uma costura verde na pulseira preta de couro e borracha e a marca SENNA em amarelo no cronógrafo e na moldura fixa. Uma imagem estilizada do seu famoso capacete é gravada no verso da caixa feita de cristal de safira.

Já o TAG Heuer Fórmula 1 Calibre 16 Ayrton Senna tem edição que apresenta uma gravação do icônico capacete do tricampeão mundial na sua caixa de aço e o seu nome na cor branca localizado à 1 hora do relógio. O modelo vem equipado com uma pulseira esportiva com desenho S-link, da qual Senna gostava, e também possui uma extensão para permitir que seja usado sobre um uniforme de corrida.





TAG Heuer Fórmula 1 Calibre 16 Ayrton Senna.

A edição limitada deste relógio de 44 mm exibe um toque de vermelho nos índices em laca, ponteiro central de segundos e ponteiros do contador. Os pequenos mostradores brancos às 6 e 9 horas e um pequeno mostrador preto às 12 horas destacam-se do mostrador escovado na cor antracite. Este relógio em aço inoxidável é mantido pelo cronógrafo de corda automática Calibre 16.