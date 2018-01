Núcleo Crioulo MS estuda construção de pista de mangueira na Acrissul

A pista, in door, seria construído ao lado da arena de ranch sorting no parque - Arquivo, com informações da Acrissul

O presidente da Acrissul, Jonatan Pereira Barbosa, recebeu nesta semana representantes do Núcleo MS de Criadores de Cavalo Crioulo e da ABCCC (Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Crioulo), quando trataram da participação da raça crioula na Expogrande, bem como da construção de uma pista de mangueira no Parque de Exposições Laucídio Coelho, para a prática de esporte equestre da modalidade.



Segundo Geraldo Paiva, representante do Núcleo MS de Criadores de Cavalo Crioulo, no ano passado a Expogrande registrou a segunda maior participação da raça em eventos, só perdendo mesmo para Esteio (RS), sede da Expointer. Para este ano o objetivo é trazer uma certificadora para a Expogrande, assim como também tornar e etapa de MS uma classificatória para o Freio de Ouro, que é a maior ferramenta de seleção da raça crioula do Brasil.



Além disso, ainda, segundo os representantes da ABCC, Lucas Lav e Rafael Santana, o projeto para este ano é construir no Parque de Exposições Laucídio Coelho uma pista de mangueira, para a prática de esportes da raça crioula. A pista, in door, seria construído ao lado da arena de ranch sorting no parque.



O que é a mangueira

É o primeiro momento em que o cavalo trabalha com gado. Na mangueira, o animal mostra sua aptidão vaqueira, equilíbrio, impulsão e coragem.

Esta prova é tão importante que ocorre duas vezes durante o Freio de Ouro.



Divide-se em três momentos:

a) O cavalo tem de apartar (separar) um dos dois novilhos que estão na mangueira.

b) O cavalo tem de manter o novilho afastado do outro bovino por 45 segundos.

c) O cavalo tem de arremeter com o peito, ou “pechar” (do espanhol, el pecho, o peito) contra a lateral do novilho apartado num ângulo de 45 graus, primeiro por um lado e depois pelo outro, e fazer o animal recuar. Tem 45 segundos para executar o movimento.



Pontuação = de zero a 15.

Aparte = de zero a 10

Pechada = de zero a 5 (2,5 pontos para cada execução)