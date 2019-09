Nubank agora permite transferência de pontos rápida e direto no app

Da Redação com Assessoria

Como no Nubank os clientes ganham 1 ponto a cada R$ 1 gasto, a transferência será de 4 pontos Rewards para 1 milha Smiles - Foto: Ilustração

O Nubank, maior banco digital independente do mundo, anuncia mais novidades em seu programa de benefícios, o Nubank Rewards. A partir de hoje, os pontos acumulados com gastos do cartão de crédito roxinho poderão ser transferidos de maneira rápida, simples e sem burocracia para a Smiles, plataforma de fidelidade da GOL.

A nova função permitirá ao cliente trocar quantos pontos desejar - sem a obrigatoriedade de quantidade mínima - em um processo ágil realizado no próprio app do Nubank. Agora, em poucos segundos será possível transferir os pontos acumulados no roxinho de forma descomplicada, sem precisar pagar nada a mais para que isso aconteça rapidamente. Confira o vídeo sobre a nova funcionalidade.

"Hoje os bancos tradicionais dificultam a transferência de pontos, tornando esse processo doloroso para os clientes. Ele é complexo, burocrático e pode levar até cinco dias para ser efetivado. Ao criar essa função, o Nubank vai na contramão e fica ao lado do consumidor. Mais uma vez, simplificamos para criar a melhor experiência com nosso DNA: tornamos a troca fácil, rápida e transparente", afirma Vitor Olivier, vice-presidente de Consumo do Nubank.

"A Smiles, líder do setor, está sempre buscando inovações que facilitem a experiência dos nossos clientes. Por isso acreditamos no sucesso dessa parceria", diz Mirelly Gama, diretora comercial da Smiles.

Como no Nubank os clientes ganham 1 ponto a cada R$ 1 gasto, a transferência será de 4 pontos Rewards para 1 milha Smiles. Assim, a conversão é de aproximadamente 1 ponto por dólar gasto. A equiparação é necessária porque os tradicionais programas de relacionamento oferecidos por bancos utilizam a cotação do dólar turismo americano para conversão em milhas, bem como o sistema da Smiles.

Além do Rewards e o cartão de crédito isento de anuidade, o Nubank recentemente começou a testar serviços para pessoa jurídica (PJ), ampliando seu portfólio de produtos que conta ainda com serviço de empréstimo pessoal e a NuConta - a maior conta digital fora da Ásia, com dez milhões de clientes no Brasil.

Para mais informações, acesse https://nubank.com.br/rewards/ e www.smiles.com.br