Novos ônibus garantem mais conforto para usuários

Na manhã desta terça-feira (11), o prefeito Marquinhos Trad entregou 30 novos ônibus adquiridos pelo Consórcio Guaicurus, sendo três equipados com ar-condicionado e dois com climatizadores. O local da entrega foi nos altos da Avenida Afonso Pena, com a presença dos secretários e líderes comunitários.

Para o prefeito, com a chegada dos novos ônibus, o Consórcio Guaicurus cumpre o contrato firmado com a Prefeitura de Campo Grande. “Esse é um momento de reafirmação daqueles que cumprem o que falam. Dá frota entregue hoje, 10% estão equipados com ar condicionado, é pouco, mas é o começo da melhoria no transporte coletivo. Damos o primeiro passo hoje. Até o final de nosso mandato, novos ônibus virão equipados com ar condicionado”, frisa.

Durante o evento, o prefeito mencionou melhorias nos terminais de transbordo da Capital. “Com a autorização dos vereadores nos prorrogamos a cobrança do ISSQN, sobre o transporte coletivo por mais seis meses. Com esses recursos os banheiros e as instalações dos terminais serão reformadas e mais 100 pontos de ônibus cobertos serão instalados para mais conforto dos usuários do transporte coletivo”, completou o prefeito.

O presidente do Consórcio Guaicurus, João Resende reafirmou o compromisso para renovação da frota de ônibus. “Apesar da crise que acontece em Campo Grande e em todo o país a frota está sendo renovada. “Esses ônibus, todos novos e modernos e com economia de combustível, o que é ecologicamente correto. “Vamos continuar trabalhando para aquisição de novos ônibus para o conforto dos passageiros”, disse.

O diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno considera a aquisição dos ônibus novos como primordial para o conforto dos passageiros. “Hoje está sendo entregues 30 ônibus, 22 já está rodando e mais 39 estão programados para ser entregues até a primeira quinzena de maio. Isso mostra o compromisso que o prefeito tem com a população com a melhoria no transporte coletivo”, finaliza.

Frota

Com aquisição de 91 ônibus, pelas empresas que compõem o Consórcio Guaicurus de Transporte Coletivo. Campo Grande conta com uma frota de 585 ônibus e idade média de sete anos. Com a renovação, a idade média da frota ficará em 4,9 anos. Pelo contrato, a idade da frota de ônibus está estipulada em cinco anos.

O Consórcio Guaicurus investiu R$ 26 milhões na compra dos 91 ônibus, recurso de um financiamento obtido junto ao BNDES. Desde 2012 não renovação da frota do transporte coletivo de Campo Grande.

