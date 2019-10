Novos integrantes do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente são empossados

A posse aconteceu na Coordenadoria de Apoio aos Órgãos Colegiados - Foto: Divulgação

Tomaram posse na manhã desta quinta-feira (24) os novos integrantes do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mato Grosso do Sul (Cedca/MS) para exercício de mandato até 2021. A posse aconteceu na Coordenadoria de Apoio aos Órgãos Colegiados (Caorc), em Campo Grande, e foi efetivada pela titular da secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), Elisa Cleia Nobre.

“Sem dúvida é um momento de grande importância nessa luta permanente, e quero reforçar que a Sedhast está à disposição para auxilia-los sempre para um bom desempenho das funções deste conselho que tem um papel fundamental dentro de nossa sociedade”, disse a secretária parabenizando também a diretoria passada pelo trabalho prestado.

A escolha da presidência do Cedca/MS, que dessa vez será ocupada por um membro da sociedade civil, ficou marcada para o próximo dia 14 de novembro, às 8h, também na Caorc.

Os conselheiros, que integram órgãos governamentais e Organizações da Sociedade Civil (OSC), têm a missão de gerenciar as políticas públicas e de discutir alternativas para a garantia plena dos direitos das crianças, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O Cedca/MS é vinculado à Sedhast, via Superintendência da Política de Direitos Humanos (SUPDH), e atua também como um fiscalizador das políticas governamentais. Os conselheiros exercem função de interesse público não remunerada, cujo exercício é pautado tanto pelo ECA quanto pela Constituição.

A superintendente da Política de Direitos Humanos da Sedhast, Ana Lúcia Américo também participou da cerimônia de posse. O Cedca/MS tem o apoio técnico da servidora Rosely de Oliveira, e Luana Tobias na secretaria executiva do conselho.

Confira a relação dos empossados

I – REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS

1 – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul

Titular: Solimar Alves de Almeida

Suplente: Cleonice Salete Theodoro da Rosa

2 – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul – FUNDESPORTE

Titular: Paulo Ricardo Martins Nuñez

Suplente: Franciscarlos Ribeiro Bacciotti

3 – Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul – FUNDTUR

Titular: Tania Regina Comerlato

Suplente: Bolivar Porto

4 – Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul – FUNTRAB

Titular: Zoraida Ortiz Semidel

Suplente: Juraci Oliveira de Assis

5 – Secretaria de Estado de Educação – SED

Titular: Paola Nogueira Lopes

Suplente: Maria Eulina Acosta de Freitas

6- Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho – SEDHAST

Titular: Ana Lucia Américo Antonio

Suplente: Laura Karina Montaria Vera

7 – Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégia – SEGOV (Planejamento)

Titular: Luciene Ferreira da Silva Soares

Suplente: Adriney Guimarães Alves

8 – Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégia – SEGOV

Titular: Ana Maria de Almeida Niemeyer

Suplente: Fernando Manoel Garcia Cruz

9 – Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Titular: Reina Mohamud Vilagra

Suplente: Tatiana Rezende Nassar

10 – Secretaria de Estado de Saúde – SES

Titular: Vera Lucia Silva Ramos

Suplente: Carolina dos Santos Chita Raposo

II – REPRESENTANTES NÃO GOVERNAMENTAIS (SOCIEDADE CIVIL)

1- Associação Assistencial Horizonte

Titular:Gleise de Fatima Ramos da Silva Melo Franco

Suplente: Naiza Matos de Souza

2 – Associação Crianças do Brasil em Campo Grande/MS

Titular: Silvano de Sena Ferreira

Suplente: Otavio José Garcia

3 – Associação Escola Clínica Santa Teresinha

Titular: Angelita Aparecida Ramos Vilela de Oliveira

Suplente: Antônio Aparecido Pereira Deiro

4– Associação Lar do Pequeno Assis

Titular: Jeniffer Fonseca da Silva

Suplente: Arlene Aparecida Pinheiro Domingues

5- Associação Pestalozzi de Campo Grande/MS

Titular: Romilda Paracampos Almeida

Suplente: Patricia Tiemy Arakaki Nakashima de Andrade

6 – Cidade dos Meninos

Titular: Therezinha Teodoro de Paula Jorge

Suplente: Neli Maria Correa

7– Instituto de Desenvolvimento Evangélico – IDE

Titular: Sirley dos Anjos

Suplente: Fabio Julio Branqueli

8– Cotollengo Sul-Matogrossense – Orionopolis

Titular: Celisa Aparecida Silva de Barros Nogueira

Suplente: Tatiane Mori Paixão

9– Instituto Rural Escola das Águas

Titular: Mônica Barbosa Macedo

Suplente: Suzana Coelho Lima

10- Movimento Mãe Águia

Titular: Leandro Fábio Momente

Suplente: Daniela de Cássia Duarte