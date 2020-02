Novos indicadores da Uferms e UAM-MS começam a valer em março de 2020

Os efeitos da atualização entram em vigor a partir de 1° de março de 2020 - Foto: Divulgação

O Governo do Estado atualizou os valores para a Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul (Uferms) e a Unidade de Atualização Monetária de Mato Grosso do Sul (UAM-MS). A informação está publicada na edição número 10.098 do Diário Oficial do Estado.

Conforme o documento fica estabelecido em R$ 4,0794 (quatro reais e setecentos e noventa e quatro décimos de milésimos de real) o valor da UAM-MS, a vigorar no mês de março de 2020, com base na variação do Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna (IGPDI), da Fundação Getúlio Vargas.

Já a Uferms, fica avaliada em R$ 29,86 (vinte e nove reais e oitenta e seis centavos), a vigorar também no mês de março de 2020, com base na variação do IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas.

Os efeitos da atualização entram em vigor a partir de 1° de março de 2020.