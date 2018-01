Novos equipamentos vão melhorar atendimento nos CRAS

No total, Campo Grande possui 31 centros de referência e convivência coordenados pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) vinculados à Superintendência de Proteção Social Básica - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

A prefeita em exercício, Adriane Lopes, entregou nesta quinta-feira (11), durante ato simbólico no auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), fogões industriais, geladeiras duplex e freezes que serão destinados aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centros de Convivência. Os eletrodomésticos vão contribuir para melhorar o atendimento e dar mais conforto aos usuários dessas unidades referenciadas, que atuam no fortalecimento da convivência com a família e com a comunidade.

Em sua fala, Adriane Lopes lembrou que a atual gestão municipal recebeu essas unidades com uma estrutura física precária, o que comprometia o atendimento à população assistida pelos programas sociais e do Bolsa Família.

“Por esses locais passam mais de 25 mil pessoas todos os meses. É dever do gestor oferecer condições à população e também para os colaboradores que são quem recebem as pessoas assistidas nos CRAS. Esse é sem dúvida um momento importante para Campo Grande e para a Assistência Social, quando estamos conseguindo executar aquilo que propomos para a garantia de melhor qualidade de vida das famílias da nossa Capital”, justificou Adriane.

No total, Campo Grande possui 31 centros de referência e convivência coordenados pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) vinculados à Superintendência de Proteção Social Básica. Nesta primeira etapa, serão contempladas 19 unidades e a próxima, prevista para daqui a dois meses, atenderá as demais unidades.

A superintendente da Proteção Básica da SAS, Inês Mougenot explicou que os recursos para a aquisição dos eletrodomésticos são oriundos do Programa Bolsa Família por meio do Índice de Gestão Descentralizada (IGD) que representa uma estratégia adotada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) para estimular os municípios a investir na melhoria da gestão do Programa Bolsa Família (PBF) e do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

O secretário Municipal de Assistência Social, José Mário Antunes da Silva, disse que é feito um processo de avaliação da gestão municipal na área social pelo Ministério do Desenvolvimento Social tendo como resultado o apoio financeiro aos que apresentam bom desempenho. “Esse é o resultado de um trabalho de excelência dessa equipe altamente qualificada, que são os nossos colaboradores. O Cras é a porta de entrada da Assistência Social, onde se busca fortalecer o vínculo familiar da nossa população. O trabalho de cada um é muito importante e encarado como uma missão dada por Deus”.





O coordenador do Cras Rosa Adri, no Bairro Dom Antônio Barbosa, Gerson Nunes Hilário celebrou a aquisição dos novos equipamentos. “Nossos equipamentos são antigos. Muitos deles estavam comprometidos e sem funcionar. Agora podemos melhorar as condições de trabalho e consequentemente a oferta do bom atendimento a todos que nos procuram”, ressaltou.

Atendimento

As unidades referenciadas (CRAS e Centros de Convivência) atuam no trabalho com famílias abrangendo o acesso aos direitos e serviços básicos, a sua inclusão em redes sociais de participação, a apropriação de informações e conhecimentos, espaços de reflexão e desenvolvimento de potencialidades, projetos, enfatizando a cidadania, a autonomia, o protagonismo, a convivência familiar comunitária.

Os CRAS atuam com mulheres, homens, crianças, jovens e idosos, reafirmando a importância da família e da comunidade e são a porta de entrada da assistência social sendo um espaço aberto à comunidade. Os CRAS atendem usuários do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF), com o acompanhamento das famílias participantes do Programa Bolsa Família e dos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) são realizados serviços de convivência com programas de segurança alimentar e nutricional e, também, com outras políticas sociais.

Os Centros de Convivência atuam no acesso aos direitos e serviços básicos, na inclusão em redes sociais de participação, na apropriação de informações e conhecimentos, sendo espaços de reflexão e desenvolvimento de potencialidades, projetos, enfatizando a cidadania, a autonomia, o protagonismo, a convivência familiar comunitária.