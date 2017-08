Novos convênios da Agepen vão implantar serviços de lavanderia e panificação em presídios

Campo Grande (MS) – Novas oportunidades de trabalho serão oferecidas aos internos do semiaberto masculino de Campo Grande e do maior presídio do Estado, localizado em Dourados. Os convênios firmados pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), por meio da Divisão de Trabalho, foram publicados no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (3.8) e terão vigência inicial de doze meses.

A utilização de mão de obra de internos do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira (CPAIG) será na área de panificação e confeitaria para comercialização externa, em empresa já existente no mercado local. Inicialmente, serão dois internos atuando na padaria já montada dentro da unidade penal, cujos trabalhos começarão em breve e garantirão um salário mínimo mensal aos trabalhadores, além da remição na pena.

Já na Penitenciária Estadual de Dourados (PED), a nova frente de ocupação laboral vai oferecer atividades de lavanderia, com o trabalho de cinco internos, inicialmente, com remuneração de 3/4 do salário mínimo por mês e redução de um dia na pena a cada três trabalhados.

A ação na PED está em fase de adequação da estrutura necessária para começar os trabalhos, já tendo sido realizada vistoria da Vigilância Sanitária, que estabeleceu os critérios para funcionamento. A empresa arcará com todas as despesas com a reforma, a ser executada pelos internos .

Conforme o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, atualmente, cerca de 6,2 mil detentos trabalham em Mato Grosso do Sul, correspondendo a 31% da massa carcerária. São 154 parcerias da agência penitenciária com empresas. Buscamos sempre ampliar o número de conveniados, pois, proporcionar labor lícito a quem está privado de liberdade, diminui o tempo ocioso assim como os índices de reincidência criminal”, finaliza o dirigente.

Texto: Tatyane Santinoni e Keila Oliveira – Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen)



Foto: Keila Oliveira

