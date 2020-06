Novos comandantes da PM assumem com missão de manter bons índices na segurança pública

Durante a reunião, o secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, destacou o histórico da PM de Mato Grosso do Sul como “uma das mais respeitadas do país” - Foto: Divulgação

O novo comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, coronel Marcos Paulo Gimenez Borges, se reuniu nesta quarta-feira (3) com o governador Reinaldo Azambuja para apresentar os nomes que estarão, durante sua gestão, à frente das unidades da Polícia Militar Ambiental (PMA), Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRE), Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

“Foram convidados pelo profissionalismo e responsabilidade que cada um tem”, afirmou coronel Marcos Paulo ao destacar a autonomia recebida pelo governador para formar a própria equipe. “Quando fui convidado para assumir o Comando-Geral da Polícia Militar pedi carta branca para escolher minha equipe e em momento algum tive interferência”, pontuou.

Reinaldo Azambuja ressaltou os bons resultados da Segurança Pública de Mato Grosso do Sul nos últimos anos, como aumento na apreensão de drogas e diminuição no números de crimes violentos, e pediu empenho de todo o comando para manter os índices. “Essa área é uma de nossas prioridades. Por isso, não vão faltar estruturas para as polícias trabalharem bem. Temos bons números e nossa missão é não deixar eles caírem”, frisou.

Durante a reunião, o secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, destacou o histórico da PM de Mato Grosso do Sul como “uma das mais respeitadas do país”, principalmente pelas respostas rápidas que dá diante das crises. Ele ainda disse que a secretaria prepara, para esse ano, aquisição de novas viaturas, armas, munições e fardas para os policiais, além da oferta de cursos de capacitação e treinamento.

Também participaram do encontro os secretários Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica) e Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

Novos comandantes

Comandante-geral da PM/MS, coronel Coronel Marcos Paulo Gimenez escolheu como subcomandante da instituição o coronel Renato dos Anjos Garnes. Já a PMA terá no comando o coronel José Carlos Rodrigues e no subcomando o major Clayton Douglas da Silva.

O tenente-coronel Wilmar Fernandes da Silva foi definido como comandante da PMRE; e o major João Paulo Chink Moreira Lima como subcomandante. Já o tenente-coronel Wagner Ferreira da Silva foi indicado como diretor do DOF e tenente-coronel Everson Antonio Rozene como subdiretor.

Major Vinícius de Souza Almeida foi designado para o comando do Bope, que terá no subcomando o capitão Ronaldo Moreira de Araújo.