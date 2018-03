Novos chefes das polícias comandarão transformação, diz general

O coronel Laviano disse que "os policiais, homens de bem, irão atuar unidos para preservar a vida do cidadão, do policial e do agressor" - Foto: Imirante

O secretário estadual de Segurança do Rio, general Richard Nunes, reuniu-se nesta quarta-feira, 7, com os novos comandantes das polícias fluminenses. O coronel Luis Cláudio Laviano passa a comandar a PM, e o delegado Rivaldo Barbosa chefia a Polícia Civil. Nunes disse que eles foram escolhidos pela competência profissional e deverão liderar um esforço de transformação das polícias.

Nunes coordenou a 9° reunião do Comitê Especial de Segurança Integrada (Cesi), que foi fechado e se estendeu por duas horas na tarde desta quarta-feira no Centro Integrado de Comando e Controle. O comitê reúne representantes da PM, da Polícia Civil e também da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. No mesmo prédio, o gabinete de intervenção realizou um encontro com comandantes de batalhões e unidades especializadas.

O secretário e os novos comandantes deram uma declaração de cinco minutos à imprensa. Não permitiram perguntas, nem apresentaram detalhes sobre a reestruturação dos comandos de batalhões e delegacias, assim como informações sobre outros planos de atuação da intervenção.

"Uma das primeiras decisões que tive de tomar foi escolher uma equipe que simbolizasse o esforço que vamos realizar em prol da sociedade", disse Nunes. "São pessoas da minha inteira confiança e que foram escolhidos pela competência profissional e pela certeza de que irão liderar o esforço de transformação das instituições."

O coronel Laviano disse que "os policiais, homens de bem, irão atuar unidos para preservar a vida do cidadão, do policial e do agressor". "Policiais honestos e atentos ao serviço, tenham a certeza de que terão o apoio dos seus comandantes", disse.

Já o delegado Barbosa afirmou que o País vive um "momento histórico" e que tem três expectativas: contar com o esforço integrado dos governos federal, estadual e municipal; atuar com integração plena das polícias ("Quem não estiver integrado não pertencerá a nossa equipe"); e respeitar os direitos e garantias dos cidadãos.

"O nosso foco é trazer tranquilidade à sociedade carioca."

Os comandantes das polícias deverão dar continuidade ao trabalho de diagnóstico dos problemas, que já estava em andamento pelo gabinete de intervenção, e terão prioridade em apontar soluções que, com celeridade, devolvam mais força de atuação à segurança pública.