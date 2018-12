Novos aplicativos do Detran colocam MS entre os mais modernos do País, diz Reinaldo Azambuja

Foto: Chico Ribeiro

O governador Reinaldo Azambuja participou nesta quinta-feira (27.12) da apresentação do Painel Detran em Número e dos aplicativos Detran Mobile e CRLV Digital e destacou a importância das ferramentas tecnológicas para dar eficiência aos serviços e melhorar a vida das pessoas. “Só seis estados brasileiros têm hoje essas ferramentas importantes. Elas vão facilitar e melhorar a vida do contribuinte, do cidadão e cidadã de todo o Mato Grosso do Sul”, afirmou.

O Detran em Números é uma ferramenta que mostra os dados referentes à frota, motoristas e acidentes de trânsito de forma didática, com gráficos e planilhas simplificadas, para que todo mundo possa entender. É um aplicativo importante para a implementação de políticas públicas voltadas para a redução de acidentes, ações de educação e fiscalização. De acordo com o diretor de tecnologia do Departamento Estadual de Trãnsito de MS (Detran-MS), Robson Alencar, Mato Grosso do Sul é o 1º estado a implantar este serviço.

Já o Detran Mobile foi criado para facilitar a vida do usuário para a consulta e pagamento de multas, licenciamentos e outras informações como a pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O aplicativo está disponível para tablets e smartphones nos sistemas Androide e IOS. E o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo digital, o CRLV-e, tem o mesmo valor legal do documento em papel, exigindo apenas que o veículo esteja devidamente regularizado (com quitações de licenciamento, seguro e eventuais multas).

“Mato Grosso do Sul foi um dos primeiros estados a disponibilizar a CNH Digital e o 6º a colocar o CRLV-e. A modernização economiza tempo do cidadão e gera economia”, disse o diretor-presidente do Detran-MS, Roberto Hashioka.

Mais investimentos

O governador Reinaldo Azambuja também inaugurou o pórtico, entregou melhorias no departamento e a reforma do Centro de Educação Infantil (CEI) do Detran. Os investimentos foram de mais de R$ 1,042 milhão. No CEI do Detran estudam cerca de 60 crianças com idade de 6 meses a 6 anos, filhos dos servidores do Departamento.

Também participaram do evento, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Carlos Videira; comandante-geral da Polícia Militar, coronel Waldir Ribeiro Acosta; presidente do Conselho Estadual de Trânsito (Cetran-MS), Regina Maria Duarte; presidente do Sindicato dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Sindetran-MS), Octacílio Sakai Júnior; deputado federal, Geraldo Resende; e a ex-deputada estadual, Dione Hashioka.