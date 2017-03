Novos advogados tomam posse em Comissões da OAB/MS

Novos advogados tomaram posse em Comissões da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS). A cerimônia aconteceu logo após a abertura do LXVII Colégio de Presidentes, na manhã desta quinta-feira (30).

A Comissão de Defesa da Republica, da Democracia e Reforma Política nomeou o advogado Victor Salomão Paiva como presidente e a Comissão de Sociedade de Advogados, nomeou como presidente, o advogado Roberto Santos Cunha.

O advogado Guilherme Almeida Tabosa assumiu a presidência da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil e avaliou que o objetivo de sua comissão seja colaborar com a sociedade de maneira justa, igualitária e progressista.

“Mesmo com algumas sombras carregadas pela história, vamos trabalhar resgatando o contexto histórico e construindo de forma consolidada, uma sociedade justa, respeitadora e dentro do contexto atual, aonde respeito, tolerância devam sobressair antes de qualquer coisa”, avaliou o presidente empossado.

Já a Comissão de Direito Cooperativo nomeou os advogados Andre de Assis Rosa – presidente, e Alípio Laca de Oliveira como vice-presidente.

“Hoje nós sentimos que o Cooperativismo ainda tem um lado obscuro, um lado desconhecido, e a função dessa comissão é trabalhar, buscar e conhecer e apresentar o cooperativismo à sociedade sul-mato-grossense. Acredito que o trabalho muito produtivo e eu tenho certeza que nós vamos conseguir um excelente resultado”, ressaltou André Rosa.

Ele disse ainda que a criação da Comissão era um anseio muito grande do Sindicato das Organizações de Cooperativas do Brasil.

