Novo trecho da 14 também terá paisagismo

A extensão de cerca de 1000 metros da rua 14 de Julho, entre a Avenida Mato Grosso e a rua Eça de Queiroz, que está sendo revitalizada pelo Programa Reviva Campo Grande, também será contemplada com paisagismo - Foto: Prefeitura de Campo Grande

A extensão de cerca de 1000 metros da rua 14 de Julho, entre a Avenida Mato Grosso e a rua Eça de Queiroz, que está sendo revitalizada pelo Programa Reviva Campo Grande, também será contemplada com paisagismo.

Esse segundo trecho está em fase de finalização dos serviços de recapeamento e acessibilidade nas esquinas e, agora, teve início o recorte nas calçadas para receber as árvores, utilizando as regras de espaçamento previstas em lei. De acordo com a equipe socioambiental do Reviva, serão plantadas 76 novas árvores ao longo da via. As mudas virão do Viveiro Municipal Flora do Cerrado, onde são produzidas mudas de alto padrão pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMADUR), já aclimatadas. Entre as espécies estão: ipê branco, ipê amarelo, ipê verde, magnólia, pau-brasil, sibipiruna, pau ferro, aroeira pimenteira, árvore da China, ipê mirim, ligustro, pata de vaca e barbatimão. A previsão é começar o plantio no mês de setembro, na época das chuvas.

Paisagismo na área central

A arborização da área urbana está prevista em lei desde 2011 no Plano Diretor de Arborização Urbana de Campo Grande, que determina aos proprietários dos lotes o plantio de árvores na frente do estabelecimento, sob pena de multa para quem desrespeitar. Aproveitando a revitalização pela qual a região passa, a Prefeitura Municipal decidiu garantir o cumprimento da lei de arborização sem quaisquer ônus para os comerciantes. O paisagismo na 14 de Julho visa trazer, além de conforto térmico, mais vontade do consumidor transitar pela via e, consequentemente, comprar.

Campo Grande é considerada a capital mais arborizada do país. Andando pelos bairros é visível a abundância de árvores. Agora, o centro da cidade também contará com mais verde. Além da 14 de Julho, as ruas que compõem o quadrilátero central e que serão requalificadas ainda este ano, vão receber paisagismo como parte das mudanças previstas. Também será executada a padronização das calçadas, iluminação em LED, instalação de mobiliário urbano como bancos e lixeiras, bicicletários e recapeamento das vias.

Na primeira etapa do Reviva, o paisagismo incluiu o plantio de 180 exemplares de várias espécies, como ipê amarelo, árvore da China, aldrago, ipê branco, pau mulato, erva mate, pau ferro, jacarandá mimoso, lafontera da Amazônia, fruta de tucano, ipê roxo e grandiuva.