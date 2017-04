Novo teste com míssil balístico feito pela Coreia do Norte falha

O novo teste com míssil balístico realizado na manhã deste sábado (hora local; sexta-feira, em Brasília) falhou, segundo autoridades militares da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. O teste aumenta as tensões em relação a Pyongyang, no mesmo dia em que o secretário de Estado americano, Rex Tillerson, pediu por um maior isolamento ao regime de Kim Jong Un nas Nações Unidas.

O míssil foi lançado em Pukchang, no sudoeste da Coreia do Norte, segundo o Comando Pacífico dos EUA, sendo o sexto lançamento teste realizado por Pyongyang neste ano. Segundo Seul, o míssil explodiu no ar pouco após ser lançado e detalhes sobre o teste seriam dados posteriormente, após análise das forças militares americanas e sul-coreanas.

A Casa Branca informou que o presidente Donald Trump já foi informado sobre o teste, pouco depois de ter retornado a Washington após uma viagem a Atlanta, onde fez um discurso na Associação Nacional de Rifles. Trump já ameaçou uma ação militar contra a Coreia do Norte, caso o país continuasse a promover testes e a desenvolver seu programa de armas nucleares. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.

