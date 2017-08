Novo projeto da prefeitura garante ‘banho de cidadania’ à população em situação de rua

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos e a Coordenadoria de Proteção a População de Rua e Política Antidrogas, estará realizando nesta sexta-feira (18) de agosto a assinatura do decreto de lei municipal que criará o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento das Políticas Públicas voltadas para a população em situação de rua e do Termo de Cooperação/parceria para a efetivação do projeto Banho de Cidadania.

O comitê terá a participação de representantes titulares e suplentes do Poder Público, Sociedade Civil e instituições que trabalham com a população em situação de rua. Ele terá o dever de acompanhar e monitorar as políticas públicas voltadas a essa população que está em estado de vulnerabilidade social, colocando em prática a normativa que desde 2009 regulamenta os comitês.

O projeto “Banho de Cidadania”, nascido de uma parceria entre a Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, Coordenadoria de Proteção a População em Situação de Rua e Políticas Antidrogas, Consórcio Guaicurus e Águas Guariroba, implantará em Campo Grande uma iniciativa inovadora no Brasil.

“A adaptação de um ônibus equipado com chuveiros de água aquecida, vestiários, vaso sanitário, pia, além de fornecer ‘kits de Higiene’ e atenderá diariamente a população em situação de rua, proporcionando condições para a higiene pessoal básica e atendimento de equipe multiprofissional com informações sobre demais serviços ofertados pela rede municipal, tendo isso como um primeiro passo do processo de reintegração social”, frisa o subsecretário de Defesa dos Direitos Humanos, Ademar Vieira Júnior,

Serviço:

Data: sexta-feira (18).

Evento: Solenidade de Assinatura do decreto de lei municipal que criará o Comitê Intersetorial

Local: auditório da esplanada dos ferroviários, na Avenida Calógeras com a Mato Grosso

Horário: 14 horas

